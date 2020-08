“Da quando è stato pubblicato il dpcm che ha confermato la chiusura delle discoteche è in corso un’interlocuzione con il comitato tecnico scientifico della Regione che sta valutando la situazione con estrema attenzione, considerato ciò che è successo a Carloforte dove i contagi si sono realizzati all’interno di una struttura”.

Così, intervenendo nell’Aula del Consiglio regionale, il governatore Christian Solinas che il 15 luglio scorso aveva adottato un’ordinanza – poi scaduta il 31 dello stesse mese – che riapriva le sale da ballo all’aperto.

“La Giunta – ha precisato – non ha mai detto che vi sia in elaborazione un’ordinanza che chiude le discoteche, l’unica certezza è che il dpcm del premier Conte chiude le discoteche a livello nazionale, lasciando la possibilità alle Regioni di valutare un’apertura sulla base di considerazioni tecnico-scientifiche e non solo politiche”.

“Stiamo anche valutando – ha aggiunto Solinas – se sia percorribile una modalità sostenibile che integri i controlli a cui devono partecipare le altre componenti dello Stato, cioè Prefettura e Questura, che ci devono dare una mano nella fase delle verifiche agli ingressi in modo che non vi sia un rilassamento totale rispetto alle misure di sicurezza”.

In queste ore, ha sottolineato il governatore, “stiamo cercando una sintesi tra tutte queste esigenze tecnico-scientifiche, sanitarie e di controllo, anche per non pregiudicare tutti gli investimenti fatti nel settore e la ripresa cui assistiamo dal punto di vista turistico dopo mesi di chiusura”. E’ chiaro però, ha concluso, che “non possiamo mettere in secondo piano il principio della tutela della salute pubblica che deve restare l’obiettivo fondamentale”.