Un cadavere è stato ripescato nella tarda mattinata di oggi al largo delle coste di Teulada, nel sud Sardegna.

Al momento non è stata possibile alcuna identificazione, il corpo infatti è in avanzato stato di decomposizione e ne mancano alcune parti. Sembrerebbe un uomo, e non è escluso che si possa trattare di un migrante naufragato durante uno dei tanti viaggi della speranza dall’Algeria alle coste sarde su imbarcazioni di fortuna.

Il cadavere è stato avvistato da una motovedetta dell’Esercito impegnata nel consueto pattugliamento delle coste attorno al poligono di Teulada.

Sul posto è poi arrivata una motovedetta del Reparto operativo aeronavale della Guardia di finanza, che ha recuperato il corpo e lo ha trasportato in porto a Sant’Antioco.

Il cadavere sarà probabilmente trasferito al Policlinico di Monserrato per un esame esterno e l’eventuale autopsia.