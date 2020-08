Fiamme a Teti, in località Bisani, dove un elicottero del Corpo forestale proveniente dalla base di Sorgono sta intervenendo per domare le fiamme sulle campagne del paese in provincia di Nuoro.

Sul posto, coordina le operazioni di spegnimento il D.O.S. (Direttore delle operazioni di spegnimento) appartenente alla pattuglia del Corpo forestale di Sorgono, insieme al personale del Corpo forestale, agli operatori della Protezione civile e di Forestas.