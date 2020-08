È in programma a Cagliari una nuova derattizzazione: l’unità operativa della ProService S.p.A., interverrà nella giornata di venerdì 28 agosto 2020 dalle 8,30 alle 9, in piazza dell’Annunziata, in Viale La Playa (rif.civ. 19-21), in via Mameli (rif.civ. 177), in via Piave, in via Adige, in via Monte Sabotino (rif.civ. 10), in via Scirocco e in via Grecale, in corrispondenza delle pertinenze pubbliche.

Durante l’intervento gli abitanti delle case circostanti dovranno evitare di danneggiare o sottrarre postazioni di distribuzione del prodotto, toccare, manomettere o asportare il prodotto, introdurre animali domestici liberi e/o sprovvisti di museruola, abbandonare qualsiasi rifiuto lungo il perimetro delle strade all’interno delle aree pubbliche o provate interessate dall’intervento.

I titolari di tutti gli esercizi, aziende ricettive dove si svolge l’attività di deposito, produzione, commercio e somministrazione di prodotti alimentare hanno l’obbligo di effettuare adeguati interventi di lotta integrata volta a prevenire e impedire la presenza di ratti.