Abbanoa firma le convenzioni con Egas e sette amministrazioni comunali per nuovi investimenti nelle infrastrutture idriche, fognarie e depurative, così da attuare interventi da un milione e 560mila euro in totale.

Nei progetti rientrano Cardedu (400mila euro per la realizzazione di un impianto di distribuzione idrica nel territorio comunale), Elini (100mila euro per la costruzione di un impianto di sollevamento nell’area a valle del centro abitato), Norbello (60mila euro per la manutenzione del serbatoio pensile), Nurachi (300mila euro per l’efficientamento della rete idrica nel centro abitato) Ossi (300mila euro per il collegamento tra i serbatoi di Monte Dolis e Su Pardu e la realizzazione della condotta di avvicinamento), Siamaggiore (300mila euro per la realizzazione della rete idrica nella borgata di Pardu Nou) e Silanus (100mila euro per il rifacimento della condotta idrica e fognaria nel viale delle Rimembranze e relative intersezioni).

Gli interventi rientrano nelle cosiddette “Convenzioni a 3” frutto di accordi tra Egas, Comuni e Abbanoa che prevedono una suddivisione dei compiti per accelerare i tempi di realizzazione delle opere: i Comuni gestiscono direttamente gli interventi nei propri territori occupandosi dell’iter di progettazione, gara d’appalto e realizzazione delle opere, Egas mantiene le funzioni di controllo e garantisce la certezza dei tempi di erogazione delle risorse, Abbanoa supervisiona tutte le fasi dell’iter affidato agli enti locali tramite il settore Pianificazione d’ambito e progetti di sviluppo locale e, una volta completate le opere, le prende in gestione e le mette in esercizio.