Tanta paura questa mattina in via Ada Negri a Cagliari per l’incendio di un’abitazione al piano terra di una palazzina.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con la squadra di pronto intervento “4A” del distaccamento cittadino che hanno provveduto a delimitare l”area e ad addentrarsi all’interno della struttura per localizzare l’appartamento coinvolto.

In via precauzionale sono stati evacuati gli inquilini di tutti gli appartamenti.

Erano presenti anche gli agenti della Polizia di Stato, Carabinieri, e personale sanitario invitato dal 118.