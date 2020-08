Un mezzo pesante, che superava in altezza il limite consentito, ha tranciato alcuni elementi d’acciaio dell’armatura portante di un cavalcavia nel raccordo di Nuoro della Statale 131 Dcn, che è stato quindi chiuso.

Sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco e il personale Anas ha sbarrato la strada per consentire i lavori di messa in sicurezza e ripristino. Per chi percorre il tratto di strada interessato sono previste deviazioni da e per Nuoro: attraverso la statale 129 “Trasversale Sarda” con innesto sulla statale 389var.

Chi proviene da Olbia deve uscire dalla 131 “Diramazione Centrale Nuorese” verso la galleria “Pratosardo” e percorrere la circonvallazione Sud. Sul posto sono presenti i tecnici dell’Anas e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità e consentire la riapertura nel più breve tempo possibile.