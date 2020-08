“Io ho dato indicazione che chiunque abbia preso o fatto richiesta del bonus venga sospeso e in caso di elezioni non ricandidato”. Lo afferma il segretario della Lega Matteo Salvini, commentando la vicenda dei cosiddetti ‘furbetti del bonus’ tra parlamentari e consiglieri.

“Tridico si deve dimettere? Io non faccio processi a nessuno e guardo a casa mia dove sono inflessibile. Domanderemo però al presidente dell’ Inps come abbia fatto a non pagare il bonus a chi ne aveva bisogno per darlo invece ai parlamentari”.