Un incendio si è sviluppato ad Arzana, in località Costa Crareu, dove un elicottero del Corpo forestale proveniente dalla base di San Cosimo sta intervenendo per cercare di spegnere il rogo e arginare le fiamme.

Sul posto anche gli operatori della Protezione civile e di Forestas.

L’area colpita dal fuoco è vasta, anche per via delle alte temperature che stanno mettendo in difficoltà gli operatori.

Coordina le operazioni di spegnimento il D.O.S. (Direttore delle operazioni di spegnimento) appartenente alla pattuglia del Corpo forestale di Lanusei.