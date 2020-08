Dodici concerti in sei comuni del nord Sardegna, per un festival internazionale che celebrerà la sua ventesima edizione diventando itinerante. Dal 2 al 13 settembre appuntamento ad Aglientu, Perfugas, Chiaramonti, Sennori, Martis e Castelsardo con Musica sulle Bocche, il festival organizzato dall’associazione Jana Project e che, con la direzione artistica di Enzo Favata, sarà preceduto da tre anteprime, in programma il 16 agosto ad Alghero, il 23 all’Asinara e il 25 agosto a Nulvi.

Quello del ventennale sarà un programma di grande qualità: Musica sulle Bocche proporrà infatti a Perfugas le atmosfere sudamericane di Javier Girotto e Peppe Servillo e le affascinanti suggestioni classiche dell’argentina Luciana Elizondo, mentre a Castelsardo risuonerà la straordinaria “musica nuda” di Petra Magoni e Ferruccio Spinetti.

A Perfugas la pianista Giuliana Soscia accompagnerà il pubblico in un viaggio nell’universo musicale femminile, mentre il duo Brunello-Battaglia si inoltrerà nel territorio della ricerca. Silvia Bolognesi e degli Young Shouts si esibiranno a Sennori, Simone Graziano con il suo progetto“Snailspace” a Castelsardo, e il pianista Kekko Fornarelli in trio a Martis. “African skies” sarà la produzione originale del festival che a Chiaramonti vedrà protagonista il gruppo Mama Africa capeggiato dal senegalese Dudù Kouaté. ll tradizionale e attesissimo concerto all’alba vedrà invece in scena a Castelsardo il chitarrista Gavino Loche. Ma anche Enzo Favata arricchirà il cartellone, in trio ad Aglientu con Marcello Peghin e Salvatore Maiore, ma soprattutto insieme al suo progetto “The Crossing” che (dopo le anteprime ad Alghero, all’Asinara e a Nulvi), in una versione inedita con Roy Paci chiuderà a Castelsardo la manifestazione.

Il festival Musica sulle Bocche prenderà il via mercoledì 2 settembre nella spiaggia di Chiscinagghju ad Aglientu, prima della tre giorni, da venerdì 4 a domenica 6 settembre, a Perfugas. Martedì 8 settembre il festival farà tappa a Chiaramonti, per essere mercoledì 9 a Sennori, e spostarsi giovedì 10 a Martis. Da venerdì 11 a domenica 13 settembre il festival si concluderà a Castelsardo, per tre giorni di concerti che suggelleranno così la ventesima edizione della manifestazione, finanziata dall’assessorato alla pubblica Istruzione e Spettacolo della Regione Sardegna, dalla Fondazione di Sardegna, dalla Camera di Commercio di Sassari, dalla Fondazione Alghero e dai comuni che ospitano i concerti.

Tutti i concerti si svolgeranno nel rispetto delle norme anti Covid, con gli spettatori che all’ingresso dovranno registrarsi, indossare la mascherina (fornita dall’organizzazione a coloro che ne saranno sprovvisti) e, rispettare la distanza di un metro (norma chiaramente non valida per i familiari o i congiunti).

Ad aprire le anteprime di Musica sulle Bocche sarà domenica 16 agosto ad Alghero Enzo Favata con il progetto The Crossing, che sarà sul palco di Lo Quarter a partire dalle 21.30 insieme a Pasquale Mirra (vibrafono, marimba midi, live electronics e samples), Rosa Brunello (basso elettrico e live electronics) e Marco Frattini (batteria ed electronic pads).

Con altre due anteprime, The Crossing proseguirà il suo viaggio musicale nell’incantevole scenario dell’isola dell’Asinara per un evento speciale in programma domenica 23 agosto (appuntamento a partire dalle 19 a Cala Reale) e martedì 25 a Nulvi (chiesa di Santa Tecla, ore 19.30), per due concerti.

La ventesima edizione di Musica sulle Bocche prenderà il via mercoledì 2 settembre ad Aglientu nella spiaggia di Chiscinagghju (di fronte al camping Saragosa), per un concerto al tramonto che vedrà protagonista il trio Favata-Peghin-Maiore.

Da giovedì 4 a sabato 6 settembre Musica sulle Bocche farà sosta a Perfugas per tre giorni di concerti che si apriranno con la pianista Giuliana Soscia e il suo progetto “Sophisticated Ladies – A tribute to Women Composers in Jazz”. Appuntamento giovedì 4 settembre alle 21.30 nel sagrato della chiesa di Santa Maria degli Angeli per una serata in cui l’artista spazierà nell’universo femminile, visto tramite la composizione e l’arrangiamento in ambito jazzistico.

Sarà invece un doppio appuntamento al femminile quello in programma venerdì 5 settembre. Si parte alle 19.30 nella chiesa di Santa Maria degli Angeli con il concerto in solo dell’argentina Luciana Elizondo che in “Tarde adentro en los caminos” proporrà un viaggio attraverso le stagioni e i luoghi della musica per voce e viola da gamba sola, dal Rinascimento ai giorni nostri.

La tre giorni a Perfugas si chiuderà sabato 6 settembre alle 21.30 nel sagrato della chiesa di Santa Maria degli Angeli con il concerto “Parientes” del trio composto da Peppe Servillo (voce), Javier Girotto (sax soprano, baritono, clarinetto basso, flauti andini) e Natalio Mangalavite (pianoforte, tastiere e voce).

Martedì 8 settembre la corsa di Musica sulle Bocche riparte da Chiaramonti con una produzione originale del festival: “African skies”. Appuntamento alle 19.30 al Castello dei Doria. Sarà la voce di Dudù Kouaté, narratore e percussionista senegalese, famoso in tutto il mondo per la sua recente collaborazione con l’Art Ensemble of Chicago, a guidare il gruppo Mama Africa. Le sue meravigliose percussioni saranno accompagnate dalla poliritmia delle marimbe e vibrafoni di Pasquale Mirra, insieme a due giovani talenti della nuova generazione jazz della Sardegna: Paolo Corda, chitarrista polistrumentista dall’originale invenzione armonica, e il batterista e sperimentatore già conosciuto al livello internazionale Alessandro Cau. A chiudere le fila Enzo Favata ai sassofoni ed elettronica.

Mercoledì 9 settembre il festival si sposta a Sennori dove alle 19.30 all’Arena La Cava si esibiranno Silvia Bolognesi (contrabbasso e composizioni) e gli Young Shouts, con Emanuele Marsico alla tromba e voce, Attilio Sepe al sax alto e Sergio Bolognesi alla batteria. Il repertorio è ispirato dalle traditional folk songs afroamericane.

L’ultima tappa della ventesima edizione del festival internazionale Musica sulle Bocche sarà a Castelsardo.

Appuntamento da venerdì 11 a domenica 13 settembre nella rocca dei Doria per tre concerti di assoluto livello. Si inizia venerdì 11 con il Simone Graziano Trio, che alle 21.30 nella Terrazza Sala XI presenterà il suo ultimo lavoro “Snailspace”.

Un progetto lungo diciassette anni ma che ancora continua ad incantare il pubblico di tutt’Europa. Era infatti il 2003 quando la cantante Petra Magoni e il contrabbassista Ferruccio Spinetti diedero vita al duo Musica Nuda. Un incontro nato per caso e che in tanti anni di intensa attività concertistica ha collezionato riconoscimenti prestigiosi, vantando nel proprio palmarès la “Targa Tenco 2006” nella categoria interpreti, il premio per “Miglior Tour” al Mei di Faenza 2006 e “Les quatre clés de Télérama” in Francia nel 2007.

Un appuntamento imperdibile nel cartellone di Musica sulle Bocche, in programma sabato 12 settembre a partire dalle 21.30 sul palco della Terrazza Sala XI.

Domenica 13 settembre la giornata finale del festival si aprirà alle 6 del mattino agli Spalti Manganella con il tradizionale concerto all’alba che quest’anno vedrà protagonista il chitarrista Gavino Loche.

A chiudere la ventesima edizione di Musica sulle Bocche sarà Enzo Favata e The Crossing che, per questa occasione speciale, ospiteranno il trombettista Roy Paci. Sul palco insieme al musicista algherese e all’artista siciliano (sax soprano, clarinetto basso, samples e live electronics), ci saranno anche Pasquale Mirra (vibrafono, marimba midi, live electronics e samples), Rosa Brunello (basso elettrico e live electronics) e Marco Frattini (batteria ed electronic pads). Appuntamento alle 21.30 nella Terrazza Sala XI.