Un incendio si è sviluppato nel comune di Terralba in località Giogoni, dove un elicottero leggero del Corpo forestale proveniente dalla base di Fenosu sta ora intervenendo.

L’area colpita dal fuoco è vasta, anche per via del vento che sta mettendo in difficoltà gli operatori presenti sul posto per domare le fiamme. Il rogo si è sviluppato a causa delle temperature elevate, che superano i 35 gradi.

Coordina le operazioni di spegnimento il D.O.S. (Direttore delle operazioni di spegnimento) appartenente alla pattuglia del Corpo forestale di Marrubiu.

Sul posto anche gli operatori della Protezione civile e di Forestas.