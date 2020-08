Un locale nella spiaggia a Putzu Idu, sul litorale di San vero Milis, nella Penisola del Sinis, è stato chiuso e il titolare sanzionato con una multa di 800 euro per aver trasgredito alle norme sanitarie atte a contrastare la diffusione del nuovo coronavirus.

I baristi e i camerieri erano senza mascherina, il distanziamento personale non veniva rispettato, l’accesso ai bagni non era regolamentato e alcune persone sono state trovate sprovviste di dispositivi di protezione individuale.

L’attività è stata sospesa per cinque giorni e in caso di recidiva la licenza potrà essere revocata. Ad ogni modo tutti gli atti saranno inviati alla Prefettura per le valutazioni su un’eventuale proroga della chiusura. La Polizia annuncia che i controlli saranno intensificati in occasione delle festività di Ferragosto.