La Sardegna è la quarta regione italiana meno puntuale per pagamenti delle aziende, solo il 22% delle imprese paga i fornitori entro la scadenza: peggio solo Sicilia (18,6%), Calabria (20,4%) e Campania (21,8%).

Quella del Sud Sardegna è la più virtuosa tra le province sarde, si è posizionata al 71/o posto della classifica nazionale con il 22,6% dei pagamenti alla scadenza registrati nel secondo trimestre 2020 e il 15% con ritardi gravi, cioè oltre i trenta giorni. A distanza ravvicinata anche Nuoro (73/a con 23,3% puntuali e 14,5% oltre i 30 giorni), Cagliari (76/a, 23,5% di pagamenti puntuali e 16,2% in grave ritardo), Oristano (77/a, 23,5% puntuali e 16% in grave ritardo) e – distanziata e ultima nella classifica regionale – Sassari che si è posizionata all’88/o posto a livello nazionale a causa del 17,1% di pagamenti delle imprese in grave ritardo e solamente il 20,4% alla scadenza.