Treno deraglia in Scozia, Primo Ministro Sturgeon: “incidente estremamente grave”

Un treno ha preso fuoco a causa di un deragliamento mercoledì mattina in Scozia, sulla linea dell’Abeerdenshire, in località Stoneheaven, sulla costa nord orientale. I soccorsi sono stati allertati alle 9.40 circa, orario locale. Il disastro potrebbe essere stato provocato dalle alluvioni degli ultimi giorni.

Il Primo Ministro scozzese, Nicola Sturgeon, ha riferito che si tratta di un treno passeggeri e che il deragliamento del treno a Stoneheaven un incidente estremamente grave. Inoltre ci sarebbero diversi feriti.

“Questo è un incidente estremamente grave. Ho ricevuto un rapporto iniziale da Network Rail e dai servizi di emergenza e sono tenuto aggiornato. Tutti i miei pensieri sono con le persone coinvolte”, ha scritto in un tweet.

This is an extremely serious incident. I’ve had an initial report from Network Rail and the emergency services and am being kept updated. All my thoughts are with those involved. https://t.co/veKAgMwZ36

