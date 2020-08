A decorrere da venerdì 14 agosto 2020 entarrà in vigore l’ordinanza predisposta dal Servizio Mobilità, su indicazione dell’Assessore Alessio Mereu, che istituisce le nuove zone pedonali in città nelle vie Sassari (tra l’incrocio con la via Mameli e il Corso Vittorio Emanuele), Baylle (tra via Mercato Vecchio e via Roma) e in tutto il tratto di via Portoscalas.

Dalla stessa data sarà vietato il transito e la sosta, 24 ore su 24, in tutti i giorni feriali.