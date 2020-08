Gli insulti sessisti, dai più pesanti a quelli più velati, sono ormai diventati pane quotidiano sui social, soprattutto se sei una donna al centro dell’attenzione di molti. E le frecciate sono ancora più dolorose quando provengono dallo stesso sesso femminile. È il caso dei commenti che la consigliera regionale del Movimento 5 stelle Desirè Manca ha riportato sul suo profilo Facebook, denunciando come “da diverso tempo” sia diventata “oggetto di critica, non politica, non per quello che dico e faccio, non per le azioni politiche a tutela della mia terra e dei suoi cittadini ma per il mio aspetto”.

“Non mi sorprende quando proviene da alcuni trogloditi che, poveri loro, vivono per questo. Ormai sono diventata oggetto di vero e proprio odio da parte di alcune donne che, povere loro, cercano di riempire il vuoto che le circonda sputando sentenze e sconfinano nella peggiore delle misoginie”.

E puntualizza: “Sappiano queste poverette che io sono questa, sono sempre stata così e non ho intenzione di cambiare per raccattare la loro pelosa benevolenza”.

Commentare l’apparenza e non la sostanza delle idee di un politico non porta a nulla. “Nonostante la loro gelosia, la loro invidia, la loro voglia di affermarsi sulla pelle altrui io continuerò a testa alta ed in piena libertà il mio lavoro per conto ed a favore dei sardi. Infine, a tutte loro auguro ogni bene e gli dedico il mio miglior sorriso”.

Il post della consigliera regionale Desirè Manca