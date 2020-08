Manca ancora l’acqua a Nuoro, a causa del guasto verificatosi lungo l’acquedotto di Jann’e Ferru, ma l’emergenza dovrebbe rientrare entro la mattina di giovedì 13 agosto. L’amministrazione comunale sta tenendo aggiornati i cittadini attraverso comunicazioni pubblicate sul sito ufficiale.

L’intervento ha riguardato un tratto di vecchia condotta in acciaio del diametro di mezzo metro in corrispondenza della strada provinciale 22 Mamoiada-Orgosolo. Sono ora in corso le manovre di riempimento dell’acquedotto lungo 16 chilometri: tempo stimato 4 ore per evitare pericolosi sbalzi di pressione che possano causare ulteriori rotture. In serata il riempimento dei serbatoi: le scorte sono ormai al minimo e sarà indispensabile tenere chiusa l’erogazione tutta la notte per consentire il recupero dei livelli indispensabili per mettere in pressione i circa cento chilometri di reti urbane al servizio delle utenze. All’alba i tecnici di Abbanoa procederanno con la riapertura dell’erogazione. Tempi differenti in base alle zone: prima toccherà ai quartieri più bassi.

“L’acquedotto – spiega il Comune – risale agli anni Cinquanta e nel tempo era stato oggetto di diversi interventi scoordinati: il risultato è che attualmente ci sono tratti con tubazioni di differenti materiali e diametri. Abbanoa, con un piano accurato di efficientamento, sta investendo importanti risorse per rimetterlo in sesto. A febbraio è stato rifatto un chilometro e mezzo nel tratto prossimo alla città dove si registrano le maggiori dispersioni. Nei giorni scorsi sono stati collegati due chilometri e mezzo di nuove condotte in località Golotorno interessato negli ultimi anni da costanti rotture. Entro la fine dell’anno saranno rifatti ulteriori 2 chilometri che riguarderanno anche il tratto interessato dalla rottura di stanotte”.

