Anche Twitter si inserisce nelle trattative per l’acquisto dell’app TikTok, dopo che Donald Trump l’ha dichiarata una minaccia per la sicurezza nazionale costringendo la società proprietaria ByteDance a vendere.

La società di San Francisco ha già avuto colloqui preliminari, secondo il Wall Street Journal. In pole position per l’acquisizione resta comunque Microsoft. E non solo perchè è già in una fase avanzata nei negoziati ma anche perchè Twitter è una compagnia molto più piccola e avrebbe più difficoltà a pagare.