Per un’efficace attività di prevenzione sulle strade dell’oristanese, la Polizia Stradale di Oristano potrà contare su nuovissimi strumenti tecnologici installati sulle auto. Tra queste l’apparecchiatura satellitare per effettuare i rilievi stradali (il topcrash, apparecchiatura che consente di rilevare con precisione quasi millimetrica le tracce dei sinistri stradali), l’etilometro di ultima generazione (apparecchiatura che consente un pronto controllo sull’eventuale assunzione di sostanze alcoliche), il nuovo autovelox (atto a rilevare, senza necessità di immediata contestazione, gli eventuali superamenti dei limiti di velocità), lo street control (apparecchiatura che consente, grazie ad una telecamera, di individuare possibili veicoli rubati e altre possibili infrazioni, tra cui veicoli non regolarmente coperti da assicurazione obbligatoria o non regolarmente revisionati).

Questi nuovi strumenti sono stati installati sulla nuova Skoda Octavia, assegnata alla Sezione Polizia Stradale, il cui impiego è operativo da oggi. L’auto infatti è equipaggiata con tutti gli allestimenti necessari per i servizi specialistici della Polizia Stradale, (cartellonistica mobile, coni in gomma, coperta antifiamma, maschere antigas, attrezzature per effettuare i vari tipi di soccorso etc..). Inoltre possiede una nuova livrea catarifrangente affinché risulti ancor più visibile.