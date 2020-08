Un centinaio di sanzioni in due giorni, tra la zona di Fiume Santo, Porto Ferro e Platamona contro gli incivili che non rispettano le regole basilari, sia della tutela ambientale sia del codice della strada. È il risultato delle azioni della Polizia locale che proseguono, rafforzate, anche in questi giorni, alla vigilia delle festività di ferragosto.

In particolare mercoledì 12 agosto, a Porto Ferro è stata segnalata un’auto parcheggiata sulle dune. Gli agenti del Comando di via Carlo Felice sono intervenuti e hanno sanzionato una persona residente in un paese dell’hinterland sassarese. Sostare con i mezzi sulla spiaggia è vietato, e in particolare l’aerea di Baratz-Porto Ferro è una zona di interesse comunitario e pertanto sottoposta a ulteriori tutele.

Nella mattina di oggi invece, giovedì 13 agosto, gli agenti sono intervenuti nella spiaggia di Fiume Santo, dove hanno trovato campeggiatori abusivi, ma soprattutto un elevato livello di degrado, legato a comportamenti di turisti, anche locali, che non rispettano l’ambiente, non conferiscono correttamente i rifiuti e anzi li abbandonano nell’arenile e nelle zone vicine, creando vere discariche abusive.