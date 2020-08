Il gruppo armato ha fatto irruzione nell’ufficio di Yandex, l’edificio della compagnia in questione si trova su Corso Dzherzhinsky, ben lontano dal centro dove in questi giorni sono in corso degli scontri tra i manifestanti e le forze dell’ordine.

Yandex N.V. è una multinazionale russa specializzata in prodotti legati ad Internet, che vanno dalla pronta consegna di cibo e bevande a servizi di taxi e di e-commerce.