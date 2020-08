“Immediato rientro dei pazienti trasferiti in Ogliastra e avvio delle procedure per riorganizzare il settore della salute mentale”: è la richiesta dell’assemblea dei lavoratori del Dipartimento di salute mentale e delle dipendenze di Sassari.

I segretari Toto Terrosu per la Fp Cgil, Antonio Monni per la Cisl Fp e Dario Cuccuru per la Uil Fpl, sono stati convocati ed è arrivato il plauso degli operatori per gli impegni assunti nei giorni scorsi a Cagliari dal presidente del Consiglio regionale Michele Pais, dai capigruppo, dai consiglieri del territorio e dall’assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu, per il rapido rientro nel territorio dei 12 pazienti trasferiti in Ogliastra.

Si pensa a una struttura nel territorio di Ploaghe e ora i lavoratori chiedono di tradurre gli impegni “in iniziative concrete di Assl e Dipartimento”. Nel frattempo i sindacati hanno deciso di mantenere il presidio all’ingresso del complesso di Rizzeddu.

“Dopo Ferragosto – annunciano Terrosu, Monni e Cuccuru – verificheremo che ognuno contribuisca a uscire dall’incertezza con un progetto credibile, che riorganizzi e rilanci un pezzo di sanità come la salute mentale”. Altrimenti, avvertono, “non escludiamo altre forme di protesta”.