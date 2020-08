A Sant’Antioco è stato avviato lo screening di massa, a seguito dei 21 casi di contagio dell’Isola di Carloforte. E’ stata allestita una postazione per effettuare i tamponi nel porto e si sono presentati, per sottoporsi alle analisi, in 120, di cui 30 residenti nel comune del Sud sardegna e 90 provenienti da varie zone del Sulcis.

“Il nostro screening è collegato ai casi di Carloforte – conferma il sindaco Ignazio Locci – i 120 che si sono sottoposti ai tamponi sono venuti in contatto con i ventuno risultati positivi sull’isola di San Pietro”.

“Abbiamo allestito la postazione a Sant’Antioco per facilitare i prelievi anche per chi arrivava dagli altri comuni – spiega – i risultati di questo screening sono attesi per domani in giornata”.