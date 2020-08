“Si informa la cittadinanza che l’ATS ci ha comunicato che un turista alloggiato in una struttura ricettiva è risultato positivo al Covid-19”: a comunicarlo è l’amministrazione comunale di Orosei, tramite un post pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale.

“Il turista, asintomatico, si trova ora in isolamento obbligato al pari dei famigliari (moglie e due figli). Sono state attivate tutte le procedure previste per rintracciare eventuali contatti avuti dal soggetto con altri utenti della struttura e non – si legge nella nota – sarà cura fornire ulteriori informazioni non appena ci saranno comunicate”.

Leggi anche: