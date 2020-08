Attivo a Cala Gonone, da lunedì 17 agosto, il servizio di guardia medica turistica. La notizia è stata comunicata dall’assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu, che ha dichiarato: “Abbiamo ricevuto precise rassicurazioni da Ats in merito all’attivazione di un servizio che riteniamo importante sia per la comunità di Dorgali, sia per i tanti turisti, anche provenienti da altre zone della Sardegna”.

Il servizio sarà svolto da tre medici e sarà operativo tutti i giorni dalle 10 alle 22. A lanciare l’allarme sul servizio rimasto scoperto per molto tempo era stato il consigliere regionale del Pd Roberto Deriu con un’interrogazione rivolta proprio all’assessore Nieddu.