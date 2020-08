“Ho accettato l’invito rivoltomi come indipendente. Inizia adesso una difficile campagna elettorale, la affronto con determinazione e rispetto per gli avversari”. Lo dichiara Agostinangelo Marras, avvocato penalista che correrà per Italia Viva e Italia in Comune alle suppletive di settembre per il collegio senatoriale nord Sardegna; la sua esperienza? Una e unica e fu quella in consiglio comunale a Sassari nel 1990, eletto con il Pci.

Si conferma quindi la spaccatura all’interno del centrosinistra. Pd e M5s hanno infatti candidato Lorenzo Corda, presidente dell’Ordine degli ingegneri di Sassari, grillino fervente: sarà presentato ufficialmente domani alle 11.30 all’hotel Grazia Deledda. La scelta di Corda non è piaciuta a renziani e pizzarottiani sardi, indispettiti per non essere stati coinvolti al tavolo di coalizione. Da qui la rottura e la decisione di andare da soli con l’avvocato Marras.

La divisione nel centrosinistra potrebbe favorire gli avversari, dove i giochi però non si sono ancora chiusi. La rinuncia alla candidatura di Antonello Peru, l’esponente dell’Udc più votato alle ultime regionali e indicato da più parti nel centrodestra come l’uomo migliore da mettere in campo, potrebbe far riprendere quota all’asse Psd’Az-Lega, che in base ad accordi nazionali avrebbe dovuto esprimiere un proprio candidato.

La notizia di riferimento: