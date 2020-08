Spacciava pesce congelato per pesce fresco. Per questo motivo un noto ristoratore della Costa Smeralda è finito nei guai.

L’attività di controllo svolta nel suo locale dalla guardia costiera ha consentito di accertare, in particolare, che oltre 70 chili di prodotti ittici pronti per essere propinati ai clienti come freschi fossero in realtà congelati: gamberi argentini, scampi, calamari, granchi, seppie, astice, mazzancolle, polpa di riccio, polpo e tonno pinna gialla, che peraltro veniva venduto come tonno rosso, più pregiato. Il titolare è stato denunciato alla Procura di Tempio.

Tutto il prodotto è stato sequestrato.