Gli operatori di Abbanoa stanno ultimando la riparazione del guasto verificatosi nell’acquedotto di Jann’e Ferru al servizio di Nuoro e Mamoiada e i cittadini di Nuoro potrebbero avere l’acqua già domani mattina. L’intervento ha riguardato un tratto in prossimità della vecchia strada statale 389 a quattro chilometri di distanza dal punto di rottura del giorno precedente. Anche in questo caso le squadre del pronto intervento di Abbanoa si sono attivate per eseguire questa ulteriore riparazione.

Si stanno chiudendo gli ultimi giunti e poi successivamente inizieranno le manovre di riempimento dell’acquedotto che è lungo 16 chilometri. L’operazione sarà eseguita con gradualità (tempo stimato 4 ore) per evitare pericolosi sbalzi di pressione che possano causare ulteriori rotture. Saranno aperti e presidiati tutti gli sfiati lungo la condotta per evitare sacche l’aria. In serata, salvo ulteriori rotture, inizieranno a riempirsi i serbatoi cittadini: le scorte sono ormai esaurite e sarà quindi indispensabile tenere chiusa l’erogazione tutta la notte per consentire il recupero dei livelli indispensabili per mettere in pressione i circa cento chilometri di reti urbane al servizio delle utenze. All’alba i tecnici di Abbanoa procederanno con la riapertura dell’erogazione che avrà tempi differenti in base alle zone: prima saranno servite i quartieri a livelli più bassi per poi andare a rimettere in pressione quelli a quote più elevate o servite da tratti terminali di rete.

Le tempistiche esatte potranno essere definite in serata quando la condotta Jann’e Ferru inizierà a riempire i serbatoi. Fino a conclusione della criticità sarà attivato un servizio di autobotti.