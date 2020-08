I Vigili del Fuoco del comando di Cagliari, sono intervenuti intorno alle 19 in via Tuveri a Cagliari per l’incendio di un’autovettura in sosta.

La squadra di pronto intervento “2A” inviata dalla sede centrale, ha provveduto allo spegnimento del rogo e alla messa in sicurezza dell’area, evitando la propagazione delle fiamme ad altre autovetture in sosta nelle vicinanze e al distributore.

Le cause del rogo sono in fase di accertamento.