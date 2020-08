Incidente stradale sulla strada provinciale 44 nel Medio campidano, all’altezza del bivio per Siddi. Un militare dell’Aeronautica di 56 anni è stato trasportato in elicottero all’ospedale Brotzu di Cagliari in codice rosso. L’uomo guidava un Land Rover Freelander da Turri verso Ussaramanna quando, per cause non accertate, ha perso il controllo del mezzo.

L’auto è finita fuori strada, ribaltandosi. Immediata la richiesta di soccorsi e l’arrivo sul posto dei carabinieri della Compagnia di Sanluri, di un’ambulanza del 118 e dell’elisoccorso. Il 56enne presenta un trauma cranico e toracico, le sue condizioni sono gravi.