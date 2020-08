Prosegue l’ondata di sbarchi di migranti nelle coste del Sulcis, favoriti dalle ottime condizioni meteo.

Stamani i Carabinieri di Teulada sono intervenuti per il rintraccio di 4 clandestini arrivato con un barchino sulla costa sulcitana. Ieri sera invece la motovedetta della Guardia di Finanza ha intercettato un altro barchino con 7 migranti a bordo arrivata nei pressi dell’Isola.

Gli 11, di asserita nazionalità algerina, sono stati presi in carico dai Carabinieri della Compagnia di Carbonia e accompagnati al Cpa di Monastir dove verranno effettuate le operazioni di foto-segnalazione. Sono oltre 80 gli sbarchi registrati questa settimana nel Sulcis, e si teme per un’altra ondata perché le condizioni del mare sono ottime per la traversata.

Intanto prosegue la polemica per i 16 migranti positivi da Covid-19 ospitati al Cpa di Monastir, dove in totale sono oltre 140. Ieri la visita ispettiva del coordinatore della Lega Eugenio Zoffili e di alcuni consiglieri regionali del carroccio che hanno stigmatizzato la gravità della situazione.