I poliziotti del Commissariato di Gavoi (Nu), durante un posto di controllo, ha arrestato M.P. 26 anni,agricoltore, incensurato, sorpreso in possesso di un rilevante quantitativo di stupefacente.

Gli agenti, dopo aver fermato il veicolo, insospettiti dal forte odore che proveniva dall’interno dell’abitacolo e visto lo stato di tensione dell 26enne hanno perquisito l’auto trovando nel vano posteriore circa 100 grammi di marijuana. L’uomo vistosi scoperto, nel tentativo maldestro di giustificare il possesso dello stupefacente ha detto che proveniva da una piantagione legale, a lui intestata, nelle campagne di Gavoi senza, però, fornire riscontri oggettivi o documentazione che attestasse quanto dichiarato.

La successiva perquisizione domiciliare, ha consentito di sequestrare altri 300 grammi di marijuana, due bilancini di precisione e altro materiale per il confezionamento della droga, che secondo la Polizia verosimilmente sarebbe stata smerciata in questi giorni. Nell’abitazione è stato trovato e sequestrato anche un bossolo di cartuccia calibro 44 Magnum. Il gavoese oggi è stato portato davanti al Gip di Nuoro, che nella mattinata odierna ha convalidato l’arresto disponendo la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria, in attesa del processo.