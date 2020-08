Nuoro ancora senz’acqua. Durante la notte – questo l’ultimo aggiornamento di Anbanoa – si è verificata una nuova rottura nell’acquedotto di Jann’e Ferru al servizio di Nuoro e Mamoiada. Il guasto, che non consente di poter riavviare l’erogazione in città, è stato individuato in un tratto in prossimità della strada provinciale 22.

Le squadre del pronto intervento di Abbanoa si sono immediatamente attivate per eseguire questa ulteriore riparazione. Prosegue il servizio sostitutivo di autobotti. L’erogazione in rete non potrà essere garantita fino a domani mattina.