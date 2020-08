Cinque nuovi casi di positività al Covid-19 ad Arzachena, in Costa Smeralda: sale così a sette il numero dei positivi, tutti turisti, per i quali è stata disposta la misura della quarantena con sorveglianza attiva insieme ai soggetti con cui hanno avuto stretti contatti.

Lo annuncia in una nota il sindaco Roberto Ragnedda, che ha ricevuto una comunicazione in merito da parte dell’Ats. “Il Comune assicura sempre massima trasparenza nell’informazione sulla situazione sanitaria locale e attiva i protocolli di sicurezza grazie al Coc-centro operativo comunale per la gestione delle attività connesse – si legge nella nota dell’amministrazione – Ricordiamo che ogni comunicazione della Ats viene immediatamente resa nota a garanzia della salute e della tranquillità della popolazione”.

Ragnedda rinnova l’invito “al rispetto delle misure di prevenzione del contagio, come il distanziamento tra le persone nei luoghi pubblici e nei locali, l’utilizzo della mascherina a protezione delle vie aeree e la massima igiene delle mani. Il virus è ancora in circolazione ed è necessario mantenere comportamenti responsabili”.