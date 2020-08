Stamani si è tenuta l’udienza di convalida per un 42 enne di Norbello (Or) arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Ottana lo scorso mercoledì 12 agosto per traffico di droga. L’uomo è stato fermato in uno degli innumerevoli posti di controllo predisposti dai militari dell’Aliquota Radiomobile, ed era stato trovato in possesso di quasi 30 grammi di cocaina.

Dopo una serie di accertamenti i carabinieri hanno scoperto che l’uomo era diretto sulla costa della Baronia, dove risultava domiciliato in una frazione di Budoni (Ss).

Ritenendo che in quella abitazione potesse tenere nascosta altra sostanza stupefacente, con il supporto dei Carabinieri di Budoni, è stata effettuata la perquisizione domiciliare che ha permesso di trovare e sequestrare ulteriori 300 grammi di marijuana, un bilancino di precisione, sostanza da taglio e altri materiali utili al confezionamento.

L’uomo è stato quindi arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida all’esito della quale il Giudice del Tribunale di Nuoro ha applicato la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di Budoni.