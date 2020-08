Il viadotto di Prato Sardo è stato riaperto alla circolazione stradale: il raccordo di Nuoro della Statale 131 Dcn era stato danneggiato da un camion che procedeva a passo spedito, oltre il limite massimo di altezza fissato per il passaggio in quel tratto della circonvallazione. Dopo il via libera arrivato ieri da parte dei tecnici dell’Anas, gli addetti dell’azienda hanno provveduto a sistemare la nuova segnaletica per veicolare la circolazione.

La strada sarà percorribile in una sola corsia di marcia destinata al traffico in entrata a Nuoro, mentre per l’uscita in direzione 131 si dovrà continuare a percorrere lo svincolo per Prato Sardo. Poiché il sottopassaggio non è agibile al transito, i mezzi in entrata con destinazione zona industriale dovranno raggiungere la rotatoria di via Mannironi e ripercorrere la strada in senso opposto. Il parere favorevole dei vigili del fuoco, ha aperto la strada ai tecnici e agli operatori dell’Anas che hanno effettuato le prove di carico facendo transitare e sostare due camion zavorrati del peso complessivo di 44 tonnellate.

Al ponte sono stati collegati dei sensori che hanno misurato la capacità di sopportazione del carico dei pilastri. Al termine della verifica i tecnici hanno stabilito che la strada potesse essere riaperta almeno nel senso di marcia al di sopra del tratto non lesionato. Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Andrea Soddu: “Ringrazio per la sollecitudine i vigili del fuoco e Anas, ora si dovranno fare delle ulteriori verifiche per capire l’entità dei lavori che serviranno per ripristinare la normale circolazione sia in entrata che in uscita”.

La notizia di riferimento: