Prosegue la vacanza ferragostana di Luigi Di Maio in Sardegna, tra selfie insieme alla compagna e immagini splendide della nostra isola, come giornale abbiamo ritenuto opportuno “non disturbare” le vacanze dei leader politici che vengono nella nostra terra per gustare ottimo cibo e vivere in libertà queste giornate.

Ma una foto ci riporta alla quotidianità della politica, infatti questa mattina Mario Puddu, ex Sindaco di Assemini, condannato in primo grado a un anno di reclusione per abuso d’ufficio ha pubblicato sui social una foto, che presumibilmente, riguarda la serata di ieri passata in compagnia proprio del Ministro degli Esteri, Luigi Di Maio.

Non è la prima volta che esponenti politici nazionali si affiancano a persone sotto processo o condannate, ma che lo facciano ministri di primo piano diventa un fatto politico.

Era successo con Salvini durante la conferenza stampa del leader della Lega insieme a Christian Solinas e ad Eugenio Zoffili nella sede del Psd’Az dove, dietro le spalle dell’allora Ministro degli Interni era presente in bella mostra, Giovanni Satta, Consigliere regionale ex Uds ed ex sindaco di Buddusò che nel 2016 era stato arrestato nell’ambito dell’inchiesta della Dda di Cagliari, per un presunto legame con una banda di trafficanti di droga italiani e albanesi.

Oggi succede proprio a Luigi Di Maio, il capo del movimento che vinse le elezioni al grido “Onestà”.

Considerato che non siamo un giornale di parte, questo ci costringe e non guardare dall’altra parte davanti a questa foto pubblicata sui social.