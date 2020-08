Nessuna conosce battute d’arresto la pandemia da nuovo coronavirus: nel mondo sono stati registrati 20,9 milioni di casi e 754.649 vittime, con gli Stati Uniti sempre al primo posto (contano 167.253 di decessi) davanti a Brasile (105.463), Messico (55.293), India (48.040) e Regno Unito (41.347). Gli Usa hanno registrato anche 64.201 nuovi casi e 1.336 morti nelle ultime 24 ore, stando ai dati riportati dalla Johns Hopkins University e il totale sale a 5.313.055. Almeno 168.446 persone sono morte negli Usa dall’inizio della pandemia.

Parigi: obbligo mascherina e divieto raduni di oltre 10 persone

La prefettura di Parigi ha deciso di vietare i raduni di oltre 10 persone qualora non siano garantite adeguate protezioni o distanziamento. L’obbligo di indossare la mascherina è stato intanto esteso ad altri quartieri del centro, e se la curva dei contagi non dovesse tornare a scendere potrebbe essere imposta nell’intera città.

“L’obbligo di indossare una maschera protettiva, già in vigore in diversi luoghi della capitale – precisa la Prefettura di Parigi -, sarà esteso a partire da sabato alle otto (06:00 GMT) a una parte degli Champs-Elysées e al quartiere dei musei del Louvre in particolare”. Inoltre, “se la situazione epidemiologica dovesse nuovamente deteriorarsi, indossare una mascherina potrebbe diventare obbligatorio in tutta la capitale”, ha precisato la prefettura.