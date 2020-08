Durante la scorsa notte l’attenzione degli agenti della Polizia Stradale, durante i servizi di controllo de territorio, ulteriormente intensificati in questo weekend di Ferragosto, è stata attirata da un’auto nera che procedeva nel Largo Carlo Felice.

Quando i poliziotti hanno deciso di procedere al controllo, intimando l’alt al conducente, questo ha accelerato improvvisamente la marcia dirigendosi verso via Roma. La fuga è proseguita in viale Diaz per poi prendere la via di uscita dalla città, attraverso viale Sant’Avendrace e viale Monastir. Il Centro Operativo Telecomunicazioni della Questura ha coordinato le operazioni facendo convergere anche le Volanti sul territorio che sono accorse subito in ausilio ai colleghi.

L’auto ha proseguito la sua folle corsa verso la Ss 131, imboccando l’uscita di Serrenti Nord, tentando di speronare una Radiomobile dei Carabinieri di Sanluri, anch’essi allertati dal Centro Operativo e intervenuti in ausilio. L’inseguimento è finito quando, perdendo il controllo, l’auto è andata a impattare contro il guard-rail. Il conducente è sceso subito dalla macchina e ha cercato di fuggire a piedi, ma è stato prontamente bloccato dai poliziotti, in collaborazione con i militari dell’Arma.

L’uomo, un 29enne di Samassi, noto pregiudicato con precedenti specifici, è risultato positivo all’alcool-test e privo di patente perché mai conseguita.

È stato condotto in Questura in stato di arresto per resistenza a Pubblico Ufficiale ed accompagnato presso la sua abitazione in attesa dell’udienza.