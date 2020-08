Intervento dei Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari a Flumini di Quartu, in località Sant’Andrea in un’area di via San Giovanni vicino al parco Parodi, per l’incendio di un furgone di un ambulante.

La sala operativa 115 ha ricevuto la richiesta di soccorso intorno alle 17:00 e ha inviato sul posto la squadra di pronto intervento “1A” della sede centrale che al suo arrico con un’APS, ha provveduto allo spegnimento del rogo che si è sviluppato nella parte anteriore, evitando la propagazione delle fiamme all’intero automezzo e mettendo in sicurezza l’area circostante.

Le cause del rogo sono in fase di accertamento.