Negli ultimi anni in Italia si è registrata una crescita impressionante del numero di appassionati di camminate, trekking ed escursioni su due ruote che non rinunciano allo sport nemmeno durante le vacanze e scelgono mete turistiche in cui è possibile praticare anche la propria attività sportiva preferita.

È in questo contesto che la Sardegna può ricoprire un ruolo di punta perchè grazie a un clima e a una conformazione del territorio favorevoli, è in grado di offrire una vasta gamma di esperienze di viaggio e di percorsi più o meno impegnativi adatti anche agli sportivi più esigenti.

Mare, monti, panorami mozzafiato, natura selvaggia e incontaminata. In qualunque stagione, qui in Sardegna, ogni escursionista ha la possibilità di godere di viste meravigliose lungo gli itinerari disseminati per tutta l’isola.

Il Cammino Minerario di Santa Barbara

Il Cammino di Santa Barbara è un percorso che si sviluppa ad anello per circa 500 km nel territorio del Sulcis-Iglesiente-Guspinese. Percorribile a piedi, a cavallo o in bicicletta, si snoda principalmente su sentieri e strade carrabili sterrate.

Storia, cultura e religione si intrecciano in un itinerario suddiviso in 30 brevi tappe studiate in modo che gli escursionisti abbiano il tempo di visitare chiese, monumenti e siti di archeologia industriale, oltre che di ammirare gli splendidi paesaggi che incontrano lungo il cammino. Tra le località che si attraversano, infatti, vi sono luoghi di rara bellezza come Nebida, Masua, Piscinas e Carloforte.

Inoltre, proprio come il ben più conosciuto Cammino di Santiago di Compostela, anche il Cammino Minerario prevede un “passaporto” del pellegrino che ne attesta l’identità e che, tappa dopo tappa, si arricchisce di un timbro, per avere memoria del percorso compiuto e della significativa e faticosa esperienza vissuta.

I sentieri lungo i Tacchi d’Ogliastra

[Tacchi d’Ogliastra. Foto di: Brotzu Renato]

Sono molti gli itinerari che si possono scegliere per visitare il territorio ogliastrino, ma hanno tutti un denominatore comune: la possibilità di conoscere luoghi unici, specie animali e vegetali non comuni, e di scoprire ritmi lenti e abitudini della vita agropastorale.

Davvero particolare il percorso panoramico di Gairo Taquisara – Is Tostoinus – Perdu Isu che conduce alle Montagne della luna, è poi incantevole il Sentiero Maria Lai, dedicato all’artista di Ulassai e alle sue opere, e infine, adatto sia a coloro che non temono le forti pendenze, che ai trekker meno esperti, è il sentiero che permette di raggiungere il tacco di “Tisiddu” e ammirare le sue vertiginose pareti.

Il Selvaggio Blu

[Trekking Selvaggio Blu. Credits: Corrado Conca]

Famoso ed estremamente impegnativo è invece il percorso di trekking del Selvaggio Blu, lungo la costa di Baunei.

Occorrono dai quattro ai sette giorni per percorrerlo per intero, ma i panorami che è possibile contemplare durante la traversata valgono ogni singolo minuto speso in cammino.

Lungo più di 40 km, passa per luoghi stupendi che hanno mantenuto intatto il loro aspetto selvaggio come Pedra Longa, per arrivare alla spiaggia di Cala Sisine.

Il Selvaggio Blu è consigliato ad escursionisti esperti e allenati, abituati a camminare per tante ore al giorno e a passare la notte in accampamenti di fortuna. Non ci sono infatti né rifugi né segnaletica, e per percorrerlo in sicurezza è meglio affidarsi ad una guida locale.

Itinerari da scoprire in bicicletta

Sul sito sardegnaciclabile.it è possibile consultare tutti gli itinerari ciclabili percorribili in Sardegna. Diversi i tipi di percorsi in bicicletta che si possono scegliere: naturalistico, panoramico, geominerario, storico-archeologico, artistico-culturale.

Tra gli imperdibili, l’itinerario che collega Villasimius a Cagliari e che consente di godersi la bellezza della costa sud-est dell’isola, il percorso Santa Teresa di Gallura – Arzachena che si articola in parte nella costa e in parte nell’entroterra della Sardegna del Nord e l’itinerario Carbonia – Iglesias, di difficoltà elevata ma che dà la possibilità di vedere e visitare numerose attrazioni turistiche e le spiagge della costa sud-occidentale.

Contenuto realizzato in collaborazione con la Regione Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.

Ripartiamo dalla Sardegna.

Sardegna: capace di abbracciare il mondo