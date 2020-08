Intervento della squadra terra di pronto intervento “4A” del distaccamento dei Vigili del Fuoco cittadino con sede al porto di Cagliari, nel quartiere Sant’Elia, per l’incendio di un motociclo in via Schiavazzi.

Alle 7:30 circa, a seguito di alcune segnalazioni pervenute alla sala 115, la squadra è intervenuta con un’APS per spegnere le fiamme che avvolgevano uno scooter nel pilotis del palazzo Bodano.

Il rogo ha completamente distrutto il mezzo, l’area del piano terra è stata invasa dal fumo ed è stata quindi messa in sicurezza dai pompieri.

Nessuna persona è rimasta coinvolta, le cause del rogo sono in fase di accertamento.