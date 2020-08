Dopo la partneship siglata nei giorni scorsi tra le società La Palma e Atletico Calcio, prosegue senza sosta, nonostante le ferie e il caldo di questi giorni, il lavoro del presidente e del mister de La Palma, Giuseppe Lecca e Igor Piro, per organizzare la stagione 2020/21. Lecca e Piro non stanno lesinando energie neppure durante le loro brevissime vacanze, e sono a lavoro con tutto lo staff in una corsa contro il tempo per l’organizzazione tecnica della prima squadra e del settore giovanile, per il quale le due compagini avranno un occhio di riguardo.

Mister Piro avrà a La Palma un nutrito drappello di giovani, con alcuni esperti a far da chioccia ai ragazzi: “Siamo tutti pronti, all’insegna del divertimento tenendo bene presenti i valori dello sport, del rispetto umano e dello spirito di sacrificio. Per ora sono molti i contatti e gli accordi che stanno per essere raggiunti con i giocatori, per esempio con il forte gambiano Musa Saho, 20enne con una bellissima storia da raccontare, con il 22enne nigeriano Mahamdou Salif Moussa, che già l’anno scorso si è distinto in Eccellenza con i colori del club biancoblù”, afferma Igor Piro che ringrazia per “l’aiuto e la disponibilità di tanti amici. Riusciremo a buttar giù basi solide per far affermare il nostro progetto”.

“Una bella notizie riguarda la prima squadra, che quest’anno giocherà a Cagliari, tra le mura amiche – spiega Giuseppe Lecca -. Così come le squadre giovanili giocheranno su campi in erba sintetica. Siamo contenti di dare anche un piccolo contributo di solidarietà ai nostri amici extracomunitari, che verranno condivideranno con noi questo percorso di crescita sportiva. Ora siamo nel pieno dell’organizzazione degli open day per le giovanili sia de La Palma che dell’Atletico – prosegue Lecca – che contiamo di calendarizzare al più presto (si parla dell’ultima settimana di agosto, ndr) per presentare a tutti i ragazzi il nostro progetto. La rosa dei mister e dei preparatori è quasi al completo. E a settembre la Scuola calcio ripartirà con il solito entusiasmo nel campi Fiore”.