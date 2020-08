È caduto dal gommone che aveva noleggiato insieme agli amici e l’elica lo ha ferito alle gambe e in altre parti del corpo. Un ragazzo di 20 anni di Carbonia, nel Sulcis, è stato ricoverato all’ospedale Sirai di Carbonia per le gravi ferite riportate nell’incidente avvenuto ieri sera nel tratto di mare compreso tra Masua (Iglesias) e Cala domestica (Buggerru).

L’incidente è avvenuto intorno alle 19. Il giovane e altri quattro amici hanno noleggiato un gommone per una gita in mare. Forse a causa di un’onda provocata dal passaggio di un’altra imbarcazione o per una manovra errata – nessuno dei ragazzi era esperto – il 20enne è caduto in mare, finendo sotto il natante.

L’elica del motore lo ha colpito, ferendolo in diverse parti del corpo. Gli amici lo hanno subito soccorso e dopo averlo recuperato, hanno tamponato le ferite con alcuni asciugamani. Intanto veniva allertata la sala operativa della Capitaneria di Portoscuso al comando del tenente di vascello, Enrico De Quarto che ha subito inviato sul posto il battello pneumatico modello Hurricane, GC A59, già impegnato in attività di pattugliamento. In meno di dieci minuti il mezzo navale della Guardia costiera ha raggiunto il gommone.

Dopo averlo stabilizzato, il ferito è stato trasferito a bordo del battello della Capitaneria che lo ha trasportato alla massima velocità al porto turistico di Buggerru, dove è stato affidato al personale del 118. Il giovane è adesso ricoverato all’ospedale Sirai. Le sue condizioni sono stabili, non sarebbe in pericolo di vita. Sono in corso tutti gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.