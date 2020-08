I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Villacidro, insieme ai colleghi di San Gavino Monreale, hanno arrestato Gian Paolo Frau, 56enne muratore di Arbus, per lesioni personali aggravate.

Intorno alle 21:30 della serata di sabato 15 agosto, durante una cena, è scoppiata una lite familiare, Frau ha impugnato un coltello con una lama lunga 10 cm e ha sferrato un fendente al fratello minore, colpendolo all’addome. Dopo alcuni minuti i Carabinieri, allertati dalla Centrale Operativa, sono giunti sul posto e hanno arrestato l’uomo.

Immediati i soccorsi per il fratello ferito che presentava un’importante ferita all’addome. Quest’ultimo, trasportato dall’ambulanza medicalizzata del 118 all’ospedale di San Gavino Monreale, è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico e ricoverato con una prognosi, al momento, di trenta giorni. Il 56enne è stato portato a casa sua in regime di arresti domiciliari in attesa della celebrazione dell’udienza di convalida che si è svolta questa mattina, nel corso della quale il Giudice ha convalidato l’arresto e lo ha sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento ai familiari.