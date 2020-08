Calano i nuovi contagi da coronavirus in Italia: nelle ultime 24h sono stati registrati +479, ben 150 in meno rispetto a sabato 15 agosto, ma occorre sottolineare che sono significativamente diminuiti anche i tamponi fatti: 36.807, quasi 17mila in meno della giornata precedente.

Quattro le vittime, dato analogo al giorno precedente. Veneto (78) , Lazio (68) e Lombardia (61) in testa tra le regioni col maggior numero di nuovi positivi. Nessun caso in Basilicata, Molise e Valle d’Aosta. I casi totali salgono a 253.915. Questi i dati del ministero della Salute.