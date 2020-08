Incidente mortale intorno alle 18:00 sulla Ss 131 Dcn all’incrocio di Campeda con la Strada provinciale 17.

Un motociclista, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia stradale di Nuoro, ha perso il controllo della sua moto ed è uscito di strada.

Sul posto la Polstrada e il 118, che non ha potuto far altro che constatare il decesso.

Si tratta di un sardo a bordo di uno scooter giallo.

Notizia in aggiornamento