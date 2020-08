Daniela Martani, ex hostess e partecipante ad alcune trasmissioni televisive si è rifiutata di indossare la mascherina in auto prima di salire a bordo del traghetto per La Maddalena.

Il tutto è raccontato in diretta sui social proprio dalla Martani che ha pubblicato un video, numerosi i disagi per gli altri passeggeri che hanno aspettato parecchio tempo prima di potersi imbarcare.

L’ex hostess dopo la polemica e la pubblicazione di diversi articoli ha replicato pubblicando un video sui social.