Dopo il Trentino, Federico Quaranta e la bellissima Manlia Nazzaro sbarcano in Sardegna.

La terza, di quattro puntate del programma “E la chiamano Estate”, volute da RAI 2 per raccontare il turismo in quest’Italia segnata dalla Pandemia, porta i simpatici Federico e Manlia ad accompagnarci alla scoperta della Gallura.

Nella parte più interna, fatta di isolati paesini sorti tra il mare ed il massiccio del Limbara, ai cui piedi l’uomo si è insediato da tempi ancestrali, in quelli che oggi sono Tempio Pausania, Aggius e Luras.

Nell’arzigogolata costa, con le mille calette granitiche del Parco Nazionale dell’Arcipelago de La Maddalena, con le isole di Caprera, Spargi, Budelli a cercare di confinare l’immensità di “piscine naturali” che le acque policrome vanno a riempire.

In poche decine di chilometri, tradizioni ancestrali, come quelle nuragiche e de “S’Accabbadora”, coniugate con vita e divertimento modaioli. Mare e montagna che competono tra loro in spettacolarità, suscitando Emozioni per tutti i gusti.

Un’attrazione imperdibile e per molti evidentemente irrinunciabile, anche in questa Stagione segnata dall’emergenza sanitaria da Covid-19. In assoluto, il concetto di Viaggio “Open Air”, naturalmente disponibile in Gallura, riscoperto e ricercato più che mai nel 2020 dai Turisti, nel corso della puntata, emerge come sia la grande forza attrattiva di questi luoghi.

Con Federico Quaranta e Manlia Nazzaro, incontrerete turisti in “modalità Covid-19” e scoprirete tante realtà locali, impegnate a garantire servizi nel rispetto dei protocolli di regolamentazione per il contrasto della diffusione del Covid-19.

Immagini spettacolari dall’alto della Roccia dell’Orso, visitatissimo simbolo di questa Gallura ed uno dei simboli della Sardegna intera. Tanti spunti, per visitare in completa sicurezza questa zona della Sardegna, già dalle prossime settimane.

Lo Speciale Sardegna del programma di cultura e turismo di Rai2, “E la chiamano Estate”, andrà in onda mercoledì 19 agosto, alle 23.05.