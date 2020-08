Inventori dell’heavy metal i Black Sabbath celebreranno quest’anno il 50esimo anniversario del loro leggendario album “Paranoid“. Per questo importante anniversario verrà pubblicata una super deluxe edition dello storico album in uscita il 9 ottobre 2020.

Sarà composta da:

Super Deluxe 5LP

Super Deluxe 4CD

2LP

2CD Mediabook

digitale

Questa nuova edizione celebrativa conterrà oltre all’intero album originale una rara versione Quad Mix risalente al 1974 (riversata in formato stereo) e due concerti che i Black Sabbath tennero nel 1970, a Montreux il 31 agosto poco prima della release dell’album e a Bruxelles, quest’ultimo registrato in occasione di una performance per la televisione belga.

Molte sono le versioni bootleg circolate negli scorsi anni, questa è un’occasione unica per riascoltarli in qualità adeguata e per la prima volta in formato vinile. La versione Super Deluxe 5LP invece conterrà note di copertina estese, interviste con tutti e quattro i membri, foto inedite e memorabilia, un poster e una replica del tourbook venduto nell’originale tour di “Paranoid“.